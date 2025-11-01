私はマヤ。数週間後、トウカちゃんが再び体調を崩してしまったようでした。ライングループで助けを求めるトウカちゃん。しかし誰も反応しません。前回の出来事が原因なのでしょうか……。だんだんと心配になってきてしまった私は、トウカちゃんに個別で連絡をとりました。必要なものを細かく聞き出して、急いで買い物へ。前回の陰口の件もあったので、今回は言われた物だけをヨウタと一緒に買いに行くことにしました。今回はトラブ