岡山市内の商店街を中心に開かれる毎年恒例の「大誓文払い」が始まりました。 【写真を見る】恒例のワゴンセールも「備前岡山ええじゃないか大誓文払い」始まる商店街や商業施設で3日まで オープニングイベントはうらじゃ連による演舞などで幕を開けました。表町商店街や奉還町商店街など市内中心部で始まった「備前岡山ええじゃないか2025大誓文払い」です。 岡山市商店会連合会が商店街を盛り上げようと始め