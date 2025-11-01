◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3−1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースが崖っぷちで迎えた第6戦で、山本由伸投手の好投もあり勝利。勝負の行方は通算3勝3敗で運命の第7戦へともちこまれました。3回、相手先発のケビン・ガウスマン投手に対して、トミー・エドマン選手がチーム初安打となる二塁打でチャンスメーク。その後2アウトから1番の大谷翔平選手が申告敬遠で歩かされると、あとを打つウィ