惜しくも日本一を逃した阪神タイガースですが、大阪の阪神梅田本店ではファンへの感謝を込めたセールが開かれています。球団創設９０周年の節目に、日本シリーズに挑んだ阪神タイガースでしたが、ソフトバンクホークスに第５戦で敗れました。大阪の阪神梅田本店では、日本一を逃したもののファンへの感謝を込めた「ご声援感謝セール」が１０月３１日から開かれていて、１１月１日も朝から多くのファンらが訪れています。セ