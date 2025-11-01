RKK旗選抜学童軟式野球大会が1日に開幕し、小学生球児が熱戦を繰り広げています。 RKK旗選抜学童軟式野球大会には、県内から選ばれた32チームが出場します。 1日は県民総合運動公園などで1回戦16試合が行われ、去年優勝したIBCレイカーズと熊本ブルーマーリンズが対戦しました。この大会は例年8月に行われていましたが、猛暑の中での試合を避けるため今年から11月に開催することになり小学生球児たちは