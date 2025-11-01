◇ワールドシリーズ第6戦ブルージェイズ3―1ドジャース（2025年10月31日トロント）32年ぶりのワールドチャンピオンを目指すブルージェイズは10月31日（日本時間11月1日）、本拠でドジャースとワールドシリーズ（WS）第6戦に敗れ、対戦成績を3勝3敗とした。1日（同2日）の第7戦に勝利を収めたチームが世界一の称号を得る。またも強敵を攻略することはできなかった。ドジャース先発・山本に対し、打線は序盤から凡打の山を