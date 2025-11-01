「阪神秋季キャンプ」（１日、安芸）阪神の秋季キャンプが高知県安芸市でスタートした。参加メンバー全員が早出でウエートとストレッチをを行ってから歓迎セレモニーに臨んだ。歓迎セレモニー後は、入り口付近のタイガース壁画のお披露目式が行われ、平田勝男２軍監督（６６）が参加。「素晴らしいよね。ここに帰ってくると気が引き締まりますよ。こんな最高の天気でキャンプが迎えられるのは安芸市の皆さんの、日頃の行いじ