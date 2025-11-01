タレントのMatt（31）が1日、「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。父で元巨人の桑田真澄氏（57）の教育方針を明かした。元モーニング娘。でタレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春はMattの印象について「柔らかい」と語った。藤本が「声を荒げることは家庭の中でみんなないんですか？」と聞くと、Mattは「ないですね。僕怒られたことなくて、パパに」と回答。「怒るとしてもめっちゃ