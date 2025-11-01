エアフォースワンの機内でメディアの取材に応じるトランプ氏＝10月31日/Samuel Corum/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は10月31日、核実験再開を求めた自身の指示について曖昧（あいまい）な態度を続け、米国で数十年ぶりとなる爆発を伴う実験を望んでいるのかは「ごく近いうちに分かる」と記者団に語った。トランプ氏はエアフォースワン（大統領専用機）の機内で、「何らかの実験を行う」とコメント。「他国もやっている。他