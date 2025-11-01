低気圧が急速に発達したいわゆる「爆弾低気圧」の影響で、3連休初日の11月1日は、北日本で大荒れの天気となっています。北海道の南にあるいわゆる「爆弾低気圧」の影響で、北海道や東北では10月31日夜から荒れた天気となっています。11月1日午前3時半ごろ、宮城・石巻市の住宅の敷地内で、土砂崩れが発生しました。けが人は出ていませんが、市内の公民館に避難所が開設されました。このあとも暴風や大雨、高潮に警戒が必要で、予想