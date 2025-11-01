日本相撲協会は１日、理事会で元小結の幕下遠藤（３５＝追手風）の引退と年寄「北陣」襲名を承認したことを発表した。近日中に引退会見を行う。遠藤は両ひざの手術を受けて直近の２場所は全休し、大相撲九州場所（９日初日、福岡国際センター）の新番付では幕下へ転落。引退の意向を固めていた。遠藤は日大でアマチュア横綱などのタイトルを獲得。２０１３年春場所、幕下１０枚目格付け出しで初土俵を踏んだ。史上最速となる