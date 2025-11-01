東京五輪卓球女子団体銀メダリストの石川佳純さん（32）が2025年10月27日、自身のインスタグラムを更新。エプロン姿のオフショットを披露した。「先生に教えていただきました」石川さんは、NHK「きょうの料理」の出演を報告し、ピンクのエプロンを着用した姿を投稿。「高タンパク、低脂質をテーマに蒸籠を使って簡単で美味しいメニューを牛尾先生に教えていただきました」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、ピ