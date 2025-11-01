「高めの血圧」があなたの正常値かも 降圧剤を飲んでいる人の中には、「薬を飲むと一旦は血圧が下がるけど、またすぐに上がってしまう」という人がいます。これは薬が効いていないのではなく、むしろ体の機能が働いている証拠。薬で強制的に下げられた血圧を体が一生懸命、もとに戻そうとしているのです。驚く方もいるかもしれませんが、つまり薬を飲む前の血圧が、その人にとっての正常値というわけです。 人によってはいつも上