佐賀市の東与賀海岸を真っ赤に染め上げる「シチメンソウ」。“海の紅葉”と呼ばれる秋の風物詩で、いま見ごろを迎えています。東与賀町では11月1日と2日に「シチメンソウまつり」が行われ、ステージイベントや新米のつかみどりなどに多くの人が訪れています。シチメンソウは塩分濃度が高い干潟などで育つ塩生植物で、環境省の絶滅危惧種に指定されています。地元では保護団体やボランティアが次世代に残そうと清掃活動や種ま