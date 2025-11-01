◇自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥＧＲＡＮＤＦＩＮＡＬ」第１日（１１月１日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）午前９時から公式練習が行われた。ＧＴ５００はトップを６ポイント差で追うランキング２位のＴＧＲチーム・エネオス・ルーキーの１４号車・エネオスＸプライムＧＲスープラ（大嶋和也、福住仁嶺組）が１分３７秒００７のトップタイムをマークした。