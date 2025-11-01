※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ1LDKで家族4人、仲良く暮らしてきたちはるは、彼氏のたくろうとの同棲が決まり家を出ることに。しかし同棲が始まると、さまざまな場面で彼氏から自分の行動を指摘されてしまう。どうやら自分の家族の常識は世間の非常識らしくて…。そんな中、たくろうと旅行を計画するが、お金が足りなくてちはるはキャンセルしたい