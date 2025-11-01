「ＳＰＥＥＤ」メンバーで自民党参院議員の今井絵理子氏が、故郷の沖縄で「ＪＡ青壮年部の皆さん」と対話したことを報告した。１日までに自身のインスタグラムを更新し、「ハロウィンの日も、現場の声をしっかりと」と題して投稿。「今日は沖縄の第一次産業を支えるＪＡ青壮年部の皆さんから、若手農業者の課題や将来の展望についてお話を伺いました」という。「農業は地域のいのちを支える産業です。人材の確保、物流の課題、