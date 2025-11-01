１１月１日の京都３Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル＝８頭立て）は、今週から短期免許で騎乗しているクリスチャン・デムーロ騎手＝イタリア出身、フランス拠点＝が手綱を執ったフォルナックス（牝、栗東・奥村豊厩舎、父キタサンブラック）が勝った。勝ち時計は１分４９秒４（稍重）。Ｃデムーロ騎手は３戦目で今来日初勝利を挙げた。五分のスタートから、うまくなだめて中団をリズム良く追走。抜群の手応えで最後の直線を