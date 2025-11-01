国連総会の委員会は先月31日、日本が提出した核兵器廃絶決議案を32年連続で採択しました。核兵器廃絶決議案は、唯一の戦争被爆国である日本が国連総会に毎年提出しているものです。今回は「核兵器を最も多く保有している3か国」としてアメリカ、ロシア、中国を念頭に核軍縮に向けた将来の枠組みについて「誠実な交渉」を求めています。決議案は先月31日、国連総会の委員会で、145か国の賛成により、32年連続で採択されました。一方