大チャンスへの武者震いか、それともプレッシャーか。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第1試合に出場したU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が、親番の南1局2本場に絶好機を迎えると、その指先がプルプルと震え、この一局にかける思いの強さを伝えることになった。【映像】気持ち入ってる？瑞原の指先がプルプル南1局2本場、瑞原は2万4500点の2着目だった。トップのEX風林火山・二階堂亜樹（連盟）とは7000点差。供