1998年に当時の群馬県群馬町の住宅で一家3人が殺害された事件で、警察は指名手配されている男の情報提供を呼びかけました。この事件は1998年1月14日、当時の群馬県群馬町の住宅で、この家に住む夫婦と母親の3人が殺害されたもので、警察は、元トラック運転手の小暮洋史容疑者（56）を殺人の疑いで全国に指名手配しています。警察はきょう、JR高崎駅の利用者に小暮容疑者の顔写真を載せたティッシュを配って、情報提供を呼びかけま