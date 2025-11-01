物流現場での労働力不足が深刻な中、倉庫にヒト型ロボットを導入する実証実験が行われています。【映像】ヒト型ロボットの実証実験千葉県内の物流センターで行われた実証実験では、ロボットがぬいぐるみをつかみ、別の箱に移していきます。ロボットは商品の形や材質などをカメラで認識し、どのようにつかむのかなどAIを活用して学習していきます。その大量の学習データを元に動きの精度を上げていくということです。開発した