県内は朝から所々で雨が降っています。この3連休は、大気の状態が不安定で変わりやすい天気になりそうです。県内は、寒気を伴った気圧の谷の影響で大気の不安定な状態が続いています。きょう日中の予想最高気温は、富山市で18度、高岡市伏木で17度など、きのうより高いところが多くなりますが、日差しが少なくひんやりとした1日になりそうです。月曜日までの3連休は、上空に強い寒気が断続的に入る見込みで、雨は降ったりやんだり