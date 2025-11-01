明日11月2日（日）に開催される駅伝の大学日本一決定戦「全日本大学駅伝」。史上稀に見る大混戦が予想される今大会。“5強”といわれる優勝争い、注目校を紹介していこう。◆國學院大學國學院大學は、優勝候補の大本命だ。前回王者であり、10月に行われた三大駅伝の開幕戦、出雲駅伝では大混戦のレースを制した。直近の学生駅伝4大会中3大会で優勝をおさめ、今年も昨年の優勝メンバー8名中5名がエントリーされている充実の戦力だ。