もしも今が体操競技の最中なら、文句なしの高得点を叩き出すに違いありません。独特な伸びポーズを見せる猫のソーダくんの姿が「美脚」「体操選手かな？」などとXで話題を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】飼い主さんがこのほどXに投稿したのは、後ろ足をピンと伸ばした独特な伸びポーズを披露するソーダくんを写した1枚。人間で例えるなら長座体前屈をしているような格好のソーダくん。伸び