ロキソニンは血小板機能に影響を与えたり血圧上昇作用があるため、併用を気をつけるべき薬があります。特に抗凝固薬との併用では出血リスクが高まり、降圧薬との併用では血圧コントロールが不安定になる可能性があります。これらの薬を服用している場合は必ず医師に相談しましょう。