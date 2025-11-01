認知症や軽度認知障害（MCI）における症状の進行を遅らせるためには、早期に適切な治療や予防を行うことが大切です。そのためには、原因や初期症状、よくみられる異変や経過など、認知症についてあらかじめ知識を得ておく必要があります。特に認知症になる前段階のMCIは、症状や状態の変化がわかりづらく、その特徴についての理解が欠かせません。 記事監修医師：岩田 淳（東京都健康長寿医療センター 副院長） 認知症の