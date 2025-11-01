【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐の「明日へのマーチ」を起用した、カンロの企業CM「あなたへとどく、ひとつぶを。はじまる」篇が公開された。 ■カンロの“ひとつぶ”たちが、桑田佳祐の曲にのせて“音の粒”に カンロは、「Sweeten the Future 心がひとつぶ、大きくなる。」を企業パーパスに掲げ、心を落ち着かせたり、誰かの背中を押したり、心を通わせたり、そんな“ひとつぶ”を届けてきた。