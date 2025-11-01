「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）2位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）3位JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）4位Aurex ワイヤレススピーカーTY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）4位JBL Flip 6 ブラックJB