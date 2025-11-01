この記事をまとめると ■駐車する際は場所を選ばないとクルマにダメージを及ぼす場合がある ■場所だけでなくクルマを駐車した際の所作も重要だ ■汚れが原因でボディが痛むケースも存在する 駐車時に潜む罠 愛車をどこに駐車するかは多くの人にとって重要な問題だ。自宅にガレージがない人は月極駐車場を借りていることだろう。立地や賃貸料によって屋根付きガレージから砂利の駐車場まで環境はさまざまだ。その場所に駐車する