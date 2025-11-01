は過去10年、1番人気が7勝を誇り、敗れた年も2番人気が2勝、3番人気が1勝。比較的、平穏決着の傾向にあるが、近年はイクイノックス、アーモンドアイ、ドウデュースというスーパーホースが結果を出しているに過ぎない。今年、複数のGI勝利があるのはタスティエーラのみ。過去にはスピルバーグ、ジャスタウェイ、エイシンフラッシュ、トーセンジョーダンと単勝オッズ10倍以上