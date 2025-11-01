Image: Gianluca Masi/The Virtual Telescope Project 2023年11月20日の記事を編集して再掲載しています。富士山の上を漂うバッグ。国際宇宙ステーション（ISS）外での作業中に、宇宙飛行士の手から工具が入ったバッグがスルスル〜っと離れていってしまい、宇宙を漂っています。そしてバーチャルテレスコーププロジェクトの衛星写真に、ピカリとしっかり映り込んでいます。明るく光るバッグ