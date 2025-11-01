2025年10月31日、北海道・網走警察署は網走市港町第5埠頭で連続車上荒らしが発生したと発表しました。警察によりますと、10月30日夜から31日朝にかけて、第5埠頭に駐車していた車7台の窓ガラスが割られるなどして、車内から現金入りの財布などが盗まれたということです。被害に遭った7台のうち、4台は無施錠でした。7台はいずれも漁師の車で、事件発生時被害にあった7名とも漁に出ていたということです。警察は、被害に遭わないた