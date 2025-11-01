ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間11月1日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に「1番DH」で先発出場。8回表の第4打席に左中間を破る二塁打を放った。 ■終盤リードの第6戦、逃げ切りなるか 2勝3敗で崖っぷちに追い込まれたドジャース。ワールドシリーズ第6戦に出場した大谷は、試合終盤でこの日初安打を記録した。ドジャース2点リードで迎え