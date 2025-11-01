2025年11月1日午前5時ごろ、北海道月形町で軽乗用車とトレーラーが衝突する事故があり軽乗用車に乗っていた男女2人が病院に搬送されました。事故があったのは、月形町アッカルシュナイの国道275号です。警察によりますと、札幌方向に走っていた軽乗用車が前の車を追い越そうと反対車線に出たところ、向かってきたトレーラーと正面衝突したということです。この事故で、軽乗用車に乗っていた男女2人が病院