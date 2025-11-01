核兵器廃絶を目指す科学者による会議が1日から広島で開かれるのを前に、出席者らが原爆慰霊碑に献花しました。パグウォッシュ会議は核兵器の廃絶や国際平和について、科学的な視点から議論します。広島での開催は20年ぶり3回目です。会議に先立ち、会長らが原爆慰霊碑に献花しました。■フセイン・シャハリスタニ会長「原爆で犠牲になられた方々のことを偲ぶために慰霊碑に来ました。恒久的な平和は、すべての大量破壊兵器をなくさ