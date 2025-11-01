NTTドコモは、5G（第5世代移動通信システム）対応のNECプラットフォームズ製モバイルルーター「Aterm CM51FD」を2025年10月31日に発売する。スマホ、ノートPCなど16台まで同時接続可全体的に丸みを帯びたフォルムのコンパクトボディ。「Wi-Fi 6（11ax）」の2ストリームに対応し、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどの機器を16台まで同時接続できる。高速で干渉の少ない5GHz帯、多彩な接続機器に対応する2.4GHz帯の同