サッカーのイングランド・プレミアリーグでトットナムを率いるトーマス・フランク監督は31日、DF高井幸大（21）が大腿四頭筋を負傷していたことを明らかにした。1日のチェルシー戦に向けた会見で離脱中の選手に関する質問を受け、高井に関して「コウタは大腿四頭筋の問題。もうすぐ練習を開始する予定」と語った。J1川崎フロンターレから今夏に加入した日本代表のセンターバックは7月下旬に足底筋膜炎での離脱が明らかにされた