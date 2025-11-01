韓国南部・慶州で開かれているAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議は、11月1日に閉幕します。アメリカのトランプ政権による関税政策に各国が影響を受ける中、自由貿易をめぐり結束することを目指していますが、難航する可能性もあります。日本の高市首相のほか、中国の習近平国家主席らが参加する首脳会議は2日目の1日に閉幕します。いわゆるトランプ関税を念頭に自由で安定した貿易や投資をめぐり、各国が一致したメッセー