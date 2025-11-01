おしぼりを全部投げ返してくれたひと今でも鮮明に覚えている“事件”がありまして。さるパーティーにお招きいただいた時のことです。実業家の方々や芸能人の方たちも結構いらっしゃいまして。あ、こちら、決して怪しいパーティーではありませんよ！仲の良い方々を中心に集まって、それぞれがお連れしたご友人も交えて親睦を深める、極めて健全なパーティーでありました。スターや富豪が集まると、なんだか勘繰ってしまうのが常の