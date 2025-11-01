ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に臨んだ。崖っぷちで迎えた大一番で、佐々木朗希投手が3-1の8回にマウンドに上がった。絶対に負けられない一戦で、佐々木が8回のマウンドに上がった。敵地を埋めたファンの重圧にさらされながら、ブルージェイズの強力打線に立ち向かった。先発の山本由伸投手が6回1失点と