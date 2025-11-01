ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。揚げ油の用意も豆腐の水切りも必要なし！大さじ2杯の油で焼くだけで、表面はさっくりとした揚げ出し豆腐が作れます。水も切らないので、絹ごし豆腐の滑らかさはそのまま。後片付けも楽ちんな、ほっこりメニューです。今回は、柚子胡椒を効かせた餡で食べるレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら柚子胡椒香る揚げない揚げ出し豆腐を作るのにかかる時間約30分柚子胡