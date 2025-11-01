３月末でＮＨＫを退局した中川安奈アナウンサーがコスプレ姿を披露した。１日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＨａｐｐｙＨａｌｌｏｗｅｅｎｅｖｅｒｙｏｎｅ！！」と投稿。「＃ハロウィン＃コスプレ＃ミニスカポリス」などとハッシュタグをつけ、ハロウィンを楽しんだようだ。ミニスカポリスのコスプレでノリノリ。フォロワーは「美脚です」「脚がすごくきれい！」「あらま。かわいー」「惚れてしまった罪で