今回ご紹介するのは、ダイソーの『2WAYキャンピングライト』という商品。なんと本体の形が変わって、手持ちライトとランタンの2パターンで使えるという優れもの。必要に応じて使い方を変えられるから活躍シーンが広くて、それぞれの明るさも申し分なし。超ハイスペックなライトでした！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：2WAYキャンピングライト価格：￥550（税込）サイズ（約）：【収納時】W44×H187×D42mm販売ショップ：