11月2日（土）午後8時より、オリコンニュース公式YouTubeチャンネルで『U-NEXT presents 明日まで待たれへん！RIZIN LANDMARK 12 in KOBE 直前特番』がライブ配信される。【動画】【RIZIN】平本蓮「俺との試合はドラマがある」松嶋こよみの勝利を予想秋元強真vs.萩原京平戦も解説本番組では、翌3日にGLION ARENA KOBEで開催される『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』の見どころを徹底解説。ゲストファイターたちが、注目カードの