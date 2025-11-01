7人組グループ・Travis Japanが、12月3日にリリースするニューアルバム『’s travelers』（ストラベラーズ）から、新たに「Say I do」「Tokyo Crazy Night」「Would You Like One?」のCompleted ver.を、11月3日深夜0時から先行配信することを発表した。【動画】約30人のダンサーと“TJ的プロムパーティー”…Travis Japan、新曲「Disco Baby」MV公開「Say I do」「Tokyo Crazy Night」は、今年3月に両A面シングルとしてリリー