ダイソーをパトロールしていると、行楽グッズ売り場で気になる商品を発見！ただのピックかと思いきや、なんとアクスタをセットできる優れものだったんです。大事なグッズを汚さず、手軽に推し活が可能に♪お家でコラボカフェ気分を味わうなら、ぜひチェックしてほしいアイテムです。早速見ていきましょう♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：フードピック（アクリルスタンド用台座付）価格：￥110（税込）サイズ（約）