◇MLBワールドシリーズ第6戦 ブルージェイズ-ドジャース(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースの大谷翔平選手が、8回にツーベースヒットを放ちました。大谷選手は2点リードで迎えた8回の第4打席。1アウトから打席に入ると、3番手の左腕メーソン・フルハーチ投手と対戦します。5球目低めの変化球に体勢を崩しながらもバットに当てると、打球はぐんぐん伸びて左中間フェンスに直撃。ツーベースヒットで、2本塁打を含む4安打