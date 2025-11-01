著名な投資家の名前が書かれた広告をきっかけに、秋田市の70代の女性が1500万円をだまし取られました。秋田中央警察署の調べによりますと、今年7月秋田市に住む70代の女性のラインに投資家の「桐谷広人」さんの名前が書かれた広告が表示されました。「投資家たちとお金を出し合って株の売買をしている」などと書かれていたということです。女性はライングループでやり取りを始め、指定された口座に100万円を振り込みました。