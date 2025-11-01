大谷の二塁打にファンは驚愕した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間10月31日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第6戦に「1番・DH」で先発出場。【動画】態勢を崩されながら…大谷翔平の驚愕のフェンス直撃二塁打を見る初回、相手先発のケビン・ガウスマンが投じたスプリットに空振り三振だった。3回は二死二塁の第2打席は申告敬遠で歩かされた。二死一、二塁となり、ウィル・スミスがスプリットを捉えて